Sky, multa di 2 milioni da parte dell’Antitrust: il motivo

Durante il periodo pandemico sono state molte le problematiche riguardo i Diritti TV e le società, in particolare Sky e DAZN. In questo caso al centro dell’attenzione ci sono i clienti e gli abbonamenti, non rispettati da parte dell’emittente. Sky ha infatti ricevuto in mattinata una multa da due milioni di euro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, proprio per aver adottato delle pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti titolari dei pacchetti di abbonamento pay tv ‘Sky Calcio‘ e ‘Sky Sport‘.

SKY, MULTA DI 2 MILIONI DALL’ANTITRUST

I motivi di questa multa abbastanza salata sono legati anche all’emergenza sanitaria del Covid-19. Sky infatti aveva promesso la rimodulazione o il rimborso automatico dei canoni mensili dei pacchetti. Dal momento in cui gli eventi sportivi in diretta sono stati sospesi e fino alla loro ripresa. Gli effetti di tale pratica scorretta si sono riversati sui clienti che sono rimasti vincolati all’abbonamento. Ma anche sui clienti che invece per questo hanno deciso di recedere dal contratto.

L’Autorità ha poi accertato l’esistenza di una seconda pratica commerciale ingannevole riguardo allo “Sconto Coronavirus”. Da questo è possibile ottenere una riduzione di prezzo sui pacchetti “Sky Calcio” e “Sky Sport” a partire dal momento dell’adesione. La società, infatti, ha omesso oppure fornito in modo non adeguato e non tempestivo informazioni in merito alla sussistenza dello stesso, nonché su modalità e tempi per richiederlo, con un conseguente svantaggio economico. Infine accertata anche la scorrettezza di una terza pratica commerciale aggressiva in quanto Sky ha imposto ostacoli onerosi e sproporzionati alla fruizione dello “Sconto Coronavirus” da parte dei clienti interessati. In particolare, nonostante problemi di funzionamento della procedura web che hanno rallentato e complicato la richiesta dello sconto, la società ha consentito, nei fatti, l’adesione alla promozione mediante la sola procedura online, senza prevedere sin dall’inizio e per tutti i clienti una via alternativa.

Il tutto è riportato dall’ANSA.

