SKY – Napoli a lavoro per il rinvio: esclusa la partenza per Torino

Il Napoli questa mattina non partirà per Torino. A specificarlo è Massimo Ugolini di Sky Sport: gli azzurri hanno già una tabella programmata per i prossimi giorni. I dettagli di seguito.

Il Napoli prepara i documenti da inviare alla Lega

Il Napoli non ha cambiato i suoi programmi: la partenza per Torino quest’oggi non è mai stata in considerazione. Ora i legali della società partenopea stanno preparando un documento da mandare alla Lega con tutte le disposizioni per evitare il 3-0 a tavolino. In giornata seguiranno certamente aggiornamenti, ma Sky Sport specifica che è del tutto a zero la possibilità di vedere il Napoli partire.

