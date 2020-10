SKY – Napoli-Atalanta: azzurri a trazione anteriore! Le ultime

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato contro l’Atalanta. Gli azzurri vorranno risollevare il morale dopo la batosta del 3-0 a tavolino contro la Juventus: Sky Sport ha parlato del probabile undici che schiererà Gennaro Gattuso. Di seguito i dettagli.

Napoli-Atalanta, Gattuso riflette su Bakayoko. La situazione

Secondo i colleghi di Sky Sport, il Napoli ha diversi ballottaggi per la gara di sabato contro i bergamaschi. Quello più importante è sulla mediana: Bakayoko infatti insidia – non poco – Lobotka e Demme. Il calciatore – neo arrivato dal Chelsea – è fermo da diverso tempo, ma pare essere in gran forma. Di conseguenza Gattuso sta pensando in merito al suo utilizzo: confermato il 4-2-3-1, in mezzo al campo ci sarà sicuramente Fabian Ruiz. Poi uno tra Bakayoko, Lobotka e Demme.

Davanti molte conferme (per le assenze): Politano potrebbe agire sulla destra, mentre Lozano a sinistra (al posto di Insigne). Mertens è candidato a fare il trequartista/seconda punta con Victor Osimhen. Una squadra decisamente a trazione anteriore.

