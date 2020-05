Sky – Napoli atteso dagli allenamenti individuali da venerdì: pronto un protocollo speciale

Alcune Regioni di Italia, tramite personali ordinanze, hanno dato il via libera agli allenamenti degli atleti professionisti del calcio già a partire dal 4 maggio. Tra queste anche la Campania e di conseguenza anche il Napoli. Allenamenti presso i propri centri tecnici ma sempre individuali. Tale decisione ha spinto, per, il Viminale a rivedere la propria posizione soprattutto dopo l’invito del Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. Tale situazione ha portato alla delibera che segue:

“E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Napoli pronto

Una decisione che non trova impreparata, quindi, la società partenopea che, nei giorni scorsi, ha già stilato il programma. La squadra e lo staff, prima di ricominciare con gli allenamenti individuali, dovranno sottoporsi a due tamponi ad una distanza di 24-36 ore. Dopo il responso di entrambi si tornerà presso il centro sportivo e, con ogni probabilità, questo accadrà venerdì. Inoltre è stato redatto un protocollo interno per permettere di ripartire. Punto fondamentale è quello di evitare gli assembramenti. Per tale motivo i calciatori dovranno arrivare presso il centro tecnico di Castel Volturno già con la tuta. Una decisione presa per evitare che i calciatori si ritrovino tutti insieme tra le mura dello spogliatoio. Lo riferisce la redazione di Sky Sport.

