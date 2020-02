Sky – Napoli-Barcellona, biglietti rimborsabili per chi teme il coronavirus: i dettagli

Coronavirus | Napoli-Barcellona, previsti oltre 60 mila tifosi allo stadio San Paolo. Un tutto esaurito per la gara dell’anno nel capoluogo campano, ma gli ultimi giorni l’attenzione è stata monopolizzata dall’allarme coronavirus e relativo contagio. Il calcio pian piano si sta fermando nelle regioni rosse: Lombardia, Veneto, Piemonte hanno visto rinviare le gare di Serie A.

Napoli-Barcellona, biglietti rimborsabili per coronavirus

Sky Sport adesso riferisce la decisione della SSC Napoli, che viene incontro ai propri tifosi. Per coloro i quali questa sera non andranno allo stadio per paura del contagio e della tensione venutasi a creare, potrà esserci il rimborso dei biglietti. Ecco la modalità per avvalersi del rimborso: i tifosi interessati dovranno prima annullare il ticket acquistato e poi chiedere il rimborso. Il rimborso, chiaramente, avverrà secondo i tempi tecnici necessari per erogare la cifra spesa per acquistare nei giorni scorsi il tagliando.

La gara del San Paolo questa sarà non sarà visibile soltanto su Sky Sport, ma anche in chiaro sulle frequenze di Canale 5. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21, clicca qui per le probabili formazioni.

