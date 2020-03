SKY – Napoli fermo, lo staff medico consiglia: zero uscite e dieta rigida. Ogni sera check su Whatsapp

Il Napoli è in riposo dagli allenamenti fino a mercoledì. Un periodo di sospensione e isolamento a causa dell’emergenza coronavirus che non arresta la preparazione della squadra. Ognuno dei calciatori in casa sta svolgendo lavoro personalizzato per mantenere la condizione. Il periodo di allontanamento dai campi, infatti, potrebbe essere prolungato ulteriormente, secondo le disposizioni dei medici della Lega calcio.

Napoli lontano da Castel Volturno

Secondo quanto riferisce SKY, al momento i calciatori stanno rispettando una severa tabella alimentare: ridurre la quantità di cibo poiché non riusciranno in casa a bruciare le calorie di sempre. I carichi, infatti, saranno blandi. Inoltre, gli sono state assegnate tabelle a corpo libero e cardio per chi dispone di cyclette e tapis roulant.

Inoltre, lo staff medico azzurro si è raccomandato coi calciatori di non uscire di casa e osservare la massima precauzione. Ogni sera c’è un check su Whatsapp per aggiornarsi circa la condizione di ciascuno degli atleti del Napoli.

