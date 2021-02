SKY: Napoli-Gattuso, si va verso la separazione consensuale a fine stagione

Il rendimento di Gennaro Gattuso inizia a pesare, ma non è ancora tempo di separarsi. Proviamo a fare il punto della situazione: Aurelio De Laurentiis ieri ha chiamato il mister dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa – così come riferisce Sky Sport. Il numero uno del club azzurro non sembra intenzionato ad allontanare il suo allenatore, anche se presumibilmente, si andrà verso un divorzio consensuale a fine stagione.

Aurelio De Laurentiis – riferisce Sky Sport – è ben consapevole delle attenuanti che ha il mister: i tanti infortuni e le partite ogni tre giorni, ed è per questi motivi che non ha alcuna intenzione di prendere una decisione affrettata né drastica, soprattutto in vista del tour de force che attende gli azzurri in questo mese di febbraio:

“Il presidente ha dunque riconosciuto come la squadra stia in questo momento dando il massimo delle proprie possibilità e vorrebbe rinviare dunque il discorso allenatore al termine della stagione, quando le parti sembrano comunque destinate a una separazione consensuale“. Dunque il patron aspetta ma questa settimana potrebbe rappresentare un punto di non ritorno: “C’è l’Atalanta in Coppa e la Juventus al Maradona e uscire dalla coppa e perdere ulteriore terreno dalla zona Champions potrebbe rappresentare un pericolosissimo punto di non ritorno“.

A queste parole si aggiungono quelle recentissime di Gianluca Di Marzio – giornalista nonché noto esperto di mercato – che, intervenuto sulla nota piattaforma satellitare, ha ribadito il punto della situazione: “Ora come ora Gattuso non dovrebbe essere esonerato. Non c’è questo rischio. De Laurentiis sa bene che la squadra sta facendo di tutto per fare bene e ha riconosciuto il valore della prestazione offerta contro il Genoa. Le parti si separeranno, di comune accordo, a fine stagione”.