Sky – Napoli in silenzio stampa dopo il crollo di Bergamo

Nel post partita di Atalanta Napoli, Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha annunciato il silenzio stampa della società partenopea.

Napoli da oggi in silenzio stampa, questa la decisione del club

In seguito alla pesante sconfitta subita per 4 a 2 in quel di Bergamo, il Napoli ha deciso di non rilasciare dichiarazioni; questo è quanto comunicato da Massimo Ugolini nel post partita del Gewiss Stadium. Nessun tesserato rilascerà comunicazioni e non si sa per quanto tempo sarà protratta questa decisione.

