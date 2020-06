Sky – Napoli-Inter, le ultime sull’11 di Gattuso: Elmas al posto di Fabian, c’è Politano

Mancano meno di 4 ore all’inizio di Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà al San Paolo dopo lo 0-1 dell’andata in favore degli azzurri. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Gennaro Gattuso, che, dopo tanti mesi di stop, deve dar conto a diversi fattori. Tra questi, il più importante, è la condizione fisica. Molto probabilmente arriverà in finale con la Juventus la squadra che stasera sarà più in forma.

LE ULTIME SU NAPOLI-INTER

Napoli che ha scelto di passare le ultime ore prima della partita contro l’Inter in un hotel del centro città, a differenza del solito, quando i giocatori e lo staff si ritrovano a Castel Volturno. Qui gli uomini di Gattuso hanno anche svolto risveglio muscolare in mattinata. Tra pochissimo infatti tutta la squadra partirà per lo stadio San Paolo di Fuorigrotta.

Ultimissima notizia è quella dell’assenza di Fabian Ruiz, che verrà sostituito a centrocampo dal macedone Eljif Elmas. Altri ballottaggi in difesa ed in attacco: Mario Rui leggermente in vantaggio su Elseid Hysaj sulla fascia sinistra; in attacco invece dovrebbe esserci Matteo Politano sulla destra, al posto di Josè Maria Callejon non ancora in piena forma.

Per il resto nessuna novità, dovrebbero essere confermati questi 11:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne All.Gattuso

