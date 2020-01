SKY – Napoli-Juventus, le probabili formazioni: duello Fabian-Lobotka per una maglia a centrocampo, out Maksimovic

Manca sempre meno a Napoli-Juventus, match che ha acquisito ancora più importanza per i bianconeri dato il pareggio dell’Inter contro il Cagliari. Ci sono ancora dei dubbi per gli allenatori per quanto riguarda la formazione, soprattutto per Gennaro Gattuso.

Questi i probabili 11 che sceglierà il tecnico calabrese secondo la redazione di Sky Sport.

LE PROBABILI

Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

