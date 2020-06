SKY – Napoli-Juventus, le probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Sarri

Domani alle 21.00 il Napoli e la Juventus scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per sfidarsi, il match sarà valido per la finale di Coppa Italia. Una gara importante di per sé ma che, visti i protagonisti, lo diventa ancora di più.

Coppa Italia, le probabili formazione di Napoli e Juventus

Sia il Napoli che la Juventus vogliono portare a casa il trofeo della Coppa Italia, ma soltanto una ci riuscirà. Per questa ragione i 22 uomini che scenderanno in campo dal primo minuto saranno fondamentali. Indovinare le formazioni sarà probabilmente decisivo. Di seguito le probabili di Sky Sport:

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon (nella grafica l’orietamento iniziale con Politano titolare), Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.