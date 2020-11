Sky – Napoli-Milan, Gattuso verso il cambio modulo: possibile 4-3-3

Domani il Napoli scenderà in campo contro il Milan per una nuova sfida di questa stagione di Serie A. I partenopei sfideranno l’attuale capolista con qualche assenza con cui dover fare i conti. Out Rrhamani ed Hysaj per una positività al Coronavirus. A queste va aggiunto il forfait di Osimhen, vittima di una lussazione alla spalla in occasione dell’ultimo impegno con la maglia della Nazionale. Per questo motivo, il Napoli è pronto ad un cambio modulo.

Napoli verso il cambio modulo: i dettagli

Alle assenze vanno aggiunti anche alcuni dubbi di formazione. Tra questi la posizione di Bakayoko che, dopo l’attacco febbrile di questa settimana, resta in forte dubbio. In ogni caso, secondo quanto riferisce Massimo Ugolini, giornalista per Sky, il tecnico Gennaro Gattuso sta valutando un cambio modulo. L’intenzione dell’allenatore è quella di virare verso un 4-3-3 con il ritorno di Dries Mertens al centro dell’attacco.

