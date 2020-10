SKY – Napoli pronto alla battaglia legale per difendersi: De Laurentiis pensa di rivolgersi al TAR!

Come ormai noto da ieri, il Napoli non è partito in direzione Torino per cui la sfida contro la Juventus non si è disputata. Ciò rimette nelle mani del giudice sportivo ogni decisione in merito a ciò che accadrà. Da regolamento gli azzurri perderebbero 3-0 a tavolino e si rischia anche il punto di penalizzazione in classifica. Tuttavia, il Napoli si difenderà in sede legale, affermando di aver rispettato semplicemente quanto stabilito dall’ASL. In base a ciò che riferisce SKY, De Laurentiis è pronto alla battaglia e starebbe pensando di rivolgersi addirittura al TAR per far valere le proprie ragioni.