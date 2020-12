Il Napoli viene da un momento difficile in Serie A. Un punto nelle ultime tre partite: dopo infatti le due sconfitte subite a Roma e Milano contro Lazio e Inter (per 2-0 e 1-0, ndr), è arrivato uno squallido pareggio contro il Torino di Giampaolo ultimo in classifica. Nelle prossime giornate il Napoli dovrà riprendere la sua corsa grazie anche al ritorno degli infortunati Victor Osimhen e il belga Dries Mertens. Il girone di andata però deve ancora terminare: gli azzurri di Gattuso riprenderanno la stagione 2020/21 alla Sardegna Arena di Cagliari contro i rossoblu allenati da Di Francesco, che hanno molta fame di vittorie. Come al solito, le partite saranno visibili previo acquisto dell’abbonamento a Sky o a Dazn, che ogni giornata ha i diritti esclusivi su tre delle dieci partite settimanali. Ecco il calendario televisivo del Napoli.

SKY o DAZN? Il calendario del Napoli fino alla 29esima giornata

KAISERSLAUTERN, GERMANY – AUGUST 05: Sky – Sport Cast Camera men during the Second Bundesliga match between 1. FC Kaiserslautern and Hannover 96 at Fritz-Walter-Stadion on August 5, 2016 in Kaiserslautern, Germany. (Photo by Andreas Schlichter/Bongarts/Getty Images)

Queste le gare del Napoli divise tra le emittenti che trasmettono le 10 gare di Serie A: si tratta di Sky e Dazn.

CAGLIARI-NAPOLI SKY

NAPOLI-SPEZIA DAZN

UDINESE-NAPOLI SKY

NAPOLI-FIORENTINA DAZN

VERONA-NAPOLI SKY

NAPOLI-PARMA SKY

GENOA-NAPOLI DAZN

NAPOLI-JUVENTUS SKY

ATALANTA-NAPOLI SKY

NAPOLI-BENEVENTO SKY

SASSUOLO-NAPOLI DAZN

NAPOLI-BOLOGNA SKY

MILAN-NAPOLI SKY

ROMA-NAPOLI SKY

NAPOLI-CROTONE SKY

