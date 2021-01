Il Napoli viene da un momento difficile in Serie A. Dopo la sconfitta in Supercoppa, anche l’Hellas Verona si è imposto sugli azzurri con il risultato di 3-1. Nelle prossime giornate il Napoli dovrà riprendere la sua corsa grazie anche al ritorno graduale degli infortunati Victor Osimhen e il belga Dries Mertens. Il girone di andata però ormai è terminato: gli azzurri di Gattuso riprenderanno la loro corsa proprio contro il Parma, la squadra contro cui nella prima giornata di questo campionato Victor Osimhen si era presentato (alla grande, ndr). Ora qualcosa è cambiato: i giocatori di D’Aversa hanno moltissima fame di vittorie, poiché si trovano in una situazione di classifica pessima. Come al solito, le partite saranno visibili previo acquisto dell’abbonamento a Sky o a Dazn, che ogni giornata ha i diritti esclusivi su tre delle dieci partite settimanali. Ecco il calendario televisivo del Napoli.

SKY o DAZN? Il calendario del Napoli fino alla 29esima giornata

diritti tv

Queste le gare del Napoli divise tra le emittenti che trasmettono le 10 gare di Serie A: si tratta di Sky e Dazn.

NAPOLI-PARMA SKY

GENOA-NAPOLI DAZN

NAPOLI-JUVENTUS SKY

ATALANTA-NAPOLI SKY

NAPOLI-BENEVENTO SKY

SASSUOLO-NAPOLI DAZN

NAPOLI-BOLOGNA SKY

MILAN-NAPOLI SKY

ROMA-NAPOLI SKY

NAPOLI-CROTONE SKY

