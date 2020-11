Sky – Osimhen, sospiro di sollievo: gli esami hanno escluso fratture a polso e spalla

Buone notizie per Victor Osimhen. Sembra scongiurato il pericolo di un infortunio grave al polso, occorsogli durante il match con la Nazionale nigeriana contro la Sierra Leone. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport.

Osimhen, l’esito degli esami dopo l’infortunio

Primi accertamenti per Victor Osimhen e pericolo scongiurato: nessuna frattura dopo l’infortunio occorsogli in Nazionale. La radiografia a cui l’attaccante si è sottoposto ha infatti evidenziato solo una forte contusione al braccio. Il giocatore lamenta un fastidio al polso, ma le articolazioni non presentano traumi particolari. A posto anche la spalla, che poteva destare qualche preoccupazione. Un sospiro di sollievo per Rino Gattuso, che potrà recuperare quindi presto il suo giocatore.

