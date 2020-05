Sky – Ottimismo per i rinnovi di Zielinski e Gattuso: Napoli a lavoro

Il Napoli prosegue il suo lavoro sul capitolo rinnovi. Il primo obiettivo è ad un passo e vede come protagonista Dries Mertens. Il calciatore si è, infatti, convinto della proposta dei partenopei ed è pronto ad apporre la propria firma sul rinnovo. Una scelta col cuore visto il forte pressing del Chelsea e dell’Inter. Adesso, però, bisogna definire il futuro del centrocampista Zielinski e quello del tecnico Gennaro Gattuso.

Zielinski-Gattuso, il punto sul rinnovo

Due rinnovi importanti, collegati tra di loro e da cui filtra ottimismo. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione. Per quanto riguarda Zielinski, il centrocampista è pronto a firmare un rinnovo quinquennale del suo contratto. Senza dimenticare l’adeguamento del contratto ed una clausola pari a 100 milioni di euro. Una cifra per tenere lontana la fitta concorrenza sul calciatore. In agenda anche il rinnovo del tecnico Gennaro Gattuso che può essere certo della fiducia che la società ripone in lui, in particolare da parte del patron De Laurentiis. L’entourage ha avviato i primi contratti con la dirigenza che si prepara a mettere sul tavolo un rinnovo triennale del contratto. I dettagli da limare restano, però, riservati.

