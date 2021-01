Sky, Piccinini al club: “Non era il caso di delegittimare l’allenatore. Forse qualche media di Napoli…”

Sandro Piccinini, noto giornalista, è intervenuto al club di Sky Sport e ha espresso il suo parere in merito all’attuale momento del Napoli. Il collega ha anche parlato di Gattuso. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Rino ha lo spogliatoio in mano, fa leva su questa cosa. Sappiamo bene che non ha accettato alcune cose, come per esempio gli insulti o certe considerazioni un po’ oltre il limite. Sono cose che a Gattuso non piacciono”.

Gattuso ancora in bilico?

“Bisogna dire una cosa però, tutto questo non sarebbe mai dovuto saltare fuori. Non era il caso di delegittimare l’allenatore. C’è una cosa però che mi fa riflettere ed è proprio quella frase riferita a coloro che hanno espresso considerazioni forti su di lui e che lo hanno accusato ingiustamente.

“Ora non so se si riferisse a qualche dirigente del Napoli o se parlava di un organo di informazione napoletano. Bisognerà vedere come, questa situazione, sarà elaborata dalla squadra.”

