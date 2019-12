Sky – Politano-Llorente, destini incrociati: scambio di prestiti tra Inter e Napoli

Scambio Politano Llorente | Il Napoli e l’Inter sono a lavoro già da qualche giorno – riferisce Sky Sport – per uno scambio di sei mesi tra i due attaccanti. Un’operazione che andrebbe a favorire entrambe le squadre. Il club nerazzurro avrebbe finalmente il nuovo centravanti che Antonio Conte ha richiesto, mentre Gattuso avrebbe in organico un altro esterno offensivo dal sicuro affidamento.

Scambio Politano – Llorente: contatti in corso

Contatti tra i due club in corso, ma manca ancora l’accordo totale. Intanto i due allenatore hanno espresso i rispettivi pareri favorevoli all’affare. Adesso tocca ad Inter e Napoli. Le parti continueranno a parlare e a lavorare per trovare un punto d’incontro: successivamente saranno coinvolti in maniera ancora più approfondita anche gli agenti dei rispettivi calciatori.

