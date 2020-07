Sky – Roma, ballottaggio tra Carles Perez e Kluivert: le ultime di formazione

A poche ore dalla partita Napoli-Roma, che si terrà alle 21.45 allo stadio San paolo, Sky Sport riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla formazione con cui i giallorossi dovrebbero scendere in campo al San Paolo. L’allenatore della Roma ritrova tre pedine fondamentali del gioco giallorosso. Infatti ci saranno in campo dal primo minuto Dezko, Pellegrini e Veretout.

Roma, le ultime di formazione

Nel match in programma contro i partenopei, quello di chi mandare in campo tra Carles Perez e Kluivert dovrebbe essere l’unico dubbio di Fonseca. L’allenatore portoghese della Roma, invece, ritrova Dzeko, Pellegrini e Veretout che restano tra coloro certi di una maglia da titolare dal primo minuto. Quest’ultimo sarebbe finito nel mirino del Napoli per il dopo Allan. Chissà se,in queste ore, le due società si confronteranno anche in merito al calciatore francese, oltre che per l’altro indiziato a vestire la maglia azzurra nella prossima stagione ovvero Under.

