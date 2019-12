Sky, Romano: “Napoli cerca un centrocampista in prestito, Llorente ritroverà Conte”

Calciomercato Napoli, Llorente in uscita | Fabrizio Romano, giornalista Sky esperto di calciomercato, è intervenuto questa sera ai microfoni di Radio Marte. Cosa bisogna aspettarsi dal mercato di gennaio? Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“E’ sempre difficile fare mercato a gennaio, soprattutto se si cerca un calciatore bravo, che conosca il nostro campionato e che no costi molto. Il Napoli cerca un centrocampista magari in prestito anche perché in estate gli investimenti sono stati fatti. Paredes? Il Napoli non è fortunato perché è tornato a far vedere la sua qualità e a Parigi se ne parla tanto”.

Ricardo Rodriguez verso Napoli, Llorente a Milano sponda Inter

“Ricardo Rodriguez è nella lista di Gattuso perché sotto la sua gestione ha avuto un ottimo rendimento. Llorente-Politano è una pista da seguire perché arrivano conferme da parte di entrambi i club. Llorente piace a Conte che lo ha già allenato”.

