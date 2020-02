Sampdoria-Napoli, le ultime: Koulibaly e Maksimovic tornano a disposizione. Lunedì gli azzurri affronteranno i blucerchiati di Claudio Ranieri allo stadio Marassi di Genova. C’è il recupero dei due difensori centrali, ma – assicura Sky – Gennaro Gattuso non rischierà i due calciatori per evitare ricadute.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI SAMP-NAPOLI

I due difensori partiranno dalla panchina, mentre la coppia titolare sarà formata ancora da Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo. Alex Meret tra i pali va verso la conferma. Allan e Politano oggi hanno svolto lavoro differenziato in palestra e potrebbero partire dalla panchina. Fabian Ruiz questa mattina, inoltre, non si è allenato a causa di un attacco influenzale. Stanislav Lobotka è il candidato numero uno a sostituire lo spagnolo: il centrocampo sarà completato da Diego Demme e Piotr Zielinski.

Gattuso non rischia Koulibaly per Sampdoria-Napoli

Il Napoli ha accusato la lunga assenza dal campo di Kalidou Koulibaly, ma il senegalese è pronto a tornare. Gattuso, come detto, non vuole rischiarlo. Presto tornerà a dirigere e guidare la difesa partenopea in coppia con Kostas Manolas. Prossimamente ci sono importanti impegni, al di là del campionato: dalle semifinali di Coppa Italia con l’Inter alle sfide in Champions League con il Barcellona di Leo Messi.

The post Sky – Sampdoria-Napoli, Koulibaly e Maksimovic recuperati: Gattuso non li rischierà appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento