Sky Sport appoggia la decisione del giudice: tutelare il protocollo significa salvare il calcio

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Al di là del tifo, noi proviamo ad analizzare i fatti in maniera oggettiva. La sentenza di secondo grado è legata a un discorso più ampio. E’ legata a un’inchiesta della procura federale che ha riscontrato un atteggiamento del Napoli volto a precostruirsi un alibi. Purtroppo oggi il protocollo è l’unico strumento che ci consente di continuare a goderci le partite di calcio. Se viene meno il protocollo viene meno tutto e non possiamo permetterlo. Se il Napoli aveva dei timori era perché aveva giocato contro il Genoa che era una sorta di focolaio mobile però poi, abbiamo visto che anche in questo caso la situazione si è rivelata meno grave del previsto”.