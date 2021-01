Sky Sport ci va giù pesante: il Napoli è un cantiere aperto, credono troppo nelle loro qualità? L’analisi che distrugge gli azzurri

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha scritto un lungo editoriale sulle colonne di Tuttomercatoweb. Tra i vari argomenti trattati il collega parla anche della debacle del Napoli maturata contro lo Spezia. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Le considerazioni “ad ampio raggio” di Marchetti di Sky

“Ma se il passo falso dei nerazzurri arriva dopo 8 vittorie consecutive, quello del Napoli non consente alla squadra di Gattuso di rientrare nel giro per la testa della classifica. Il Napoli ha perso tante partite (questa è la quinta), nonostante abbia la miglior difesa del campionato e un attacco di tutto rispetto. Gattuso parla di saper annusare i momenti in cui bisogna aver paura, sviluppare un senso di squadra diverso, essere più concreti nelle tante occasioni che si producono. Di sicuro è una questione di atteggiamento mentale, forse paragonabile a una maturità non ancora acquisita in pieno mixata con un’eccessiva confidenza con le proprie capacità. Rimane la sensazione di un cantiere ancora aperto, di occasioni non sfruttate appieno”.

