Sky – Spunta il nuovo patto Champions League per il Napoli: i dettagli

Napoli, il nuovo patto Champions – La cena per festeggiare la Coppa Italia, organizzata dal capitano Lorenzo Insigne, ha raccolto intorno ad una sola tavola tutta la squadra. Non solo il Napoli ma anche lo staff tecnico, medico e le rispettive famiglie. La location scelta è la Riserva RoofTop, una terrazza che si affaccia sul golfo di Napoli, presso via Manzoni, sulla collina di Posillipo. Uno scenario messo in mostra anche da Ginevra Franzesca Sozzi, compagna di Matteo Politano, che ha pubblicato uno scatto con la Coppa Italia.

Napoli, il patto Champions League

La cena di questa sera rappresenta, però, solo un epilogo della grande unione che si è vista in campo al termine della sfida contro la Juventus. Proprio sul terreno da gioco, infatti, tutti si sono abbracciati e si sono fatti una nuova ed importante promessa in vista delle prossime sfide. Come rivela la redazione di Sky Sport, infatti, dopo il patto Coppa Italia, sancito giorni fa, è arrivato anche il patto Champions League. Un obiettivo che sia Aurelio De Laurentiis sia il tecnico Gennaro Gattuso hanno chiesto alla squadra. I partenopei hanno deciso di provarci.

