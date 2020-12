Sky, Trevisani deluso dal Napoli: “Pensavo potesse lottare per il titolo, e invece…”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di Radio 24. Il collega ha parlato delle ambizioni del Napoli, delle ultime prestazioni dei partenopei e di quanto, questa squadra, sia stata falcidiata dagli infortuni. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di Riccardo Trevisani

“Credevo che il Napoli potesse inserirsi nella lotta per lo scudetto, la squadra, del resto, ha tutte le carte in regola per puntare all’obiettivo massimo. Eppure, tra le varie problematiche gli azzurri stanno facendo i conti con due imprevisti che forse non avevano messo in conto. Mi riferisco anzitutto agli infortuni. Sono tanti e hanno falcidiato le legittime ambizioni di questo club. Inoltre – prosegue Trevisani – il ritmo di Milan e Inter è davvero troppo alto. Se mi chiedi chi vince lo scudetto io, al momento, dico Inter. Però questo Milan sta facendo cose assurde”, chiosa il giornalista.

