Sky, Trevisani mette in guardia il Napoli: Granada avversario scomodo, ecco tutte le insidie per Mertens e compagni

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato gli esiti del sorteggio di Europa League. Ovviamente, tra i vari argomenti trattati, il collega ha parlato anche del Napoli che ha pescato, ancora una volta, un avversario ostico. Ecco quanto, delle sue parole, è stato ripreso dalla nostra redazione:

Le dichiarazioni di Riccardo Trevisani

“C’erano squadre più fragili del Granada, compagini che – prosegue il giornalista – non sono abitutate a fare la partita della vita contro i top club. Il Granada, anche se perde, non perde mai la faccia. Anche quando cede le armi al nemico lo fa sempre con gli onori. Questo per dire che non è una squadra che si batte da sola, è un po’ come il Getafe dello scorso anno. Non ha la qualità della Real Sociedad ma resta una squadra molto fastidiosa. Non sarà una sfida facile per il Napoli, ancora una volta un sorteggio complesso per i partenopei”.

