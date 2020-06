Sky – Verona-Napoli, sorpresa Milik in attacco: Mertens da monitorare

Ultime informazioni sulla formazione partenopea arrivano direttamente dal giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha indicato alcune conferme ma soprattutto alcune sorprese in campo in vista di Verona-Napoli. In particolare sono attese novità per quanto riguardo il reparto avanzato.

Verona-Napoli, le ultime di formazione

“La mission del Napoli è vincere tutte le prossime partite. Migliorare vorrebbe dire andare in Champions. Le prossime quattro partite saranno indicative, potranno orientare le previsioni poi il calcio riserva sempre grandi sorprese. Domani potremmo capire se il Napoli potrà mantenere quanto fatto di buono in Coppa Italia.

Formazione? Milik resta un’opzione viva. Così come il ritorno di Ospina tra i pali. Queste le possibili differenze dalla formazione di Coppa. C’è da considerare anche la diffida sulla testa di Dries Mertens. Il belga va gestito perchè era quello più affaticato”.

