La riunione del Consiglio dei Ministri, inizialmente convocata per stasera alle 21, slitta a domani. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri si dovrebbe occupare del Def e della Relazione sullo scostamento di bilancio per far fronte alla crisi economica determinata dalla pandemia di coronavirus.

