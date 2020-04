Slitta ancora l’inizio del Mondiale di F1: rinviato il Gp del Canada

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Slitta ancora l’inizio del Mondiale di Formula Uno: il Gran Premio del Canada, in programma dal 12 al 14 giugno e diventato la prima prova in calendario dopo lo slittamento (Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna e Azerbaijan) o la cancellazione (Australia e Monaco) delle prime otto gare stagionali, e’ stato rinviato a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus. “Saremmo stati onorati di ospitare il primo appuntamento del Mondiale 2020 e ci rattrista dover rinviare la corsa – fanno sapere in una nota gli organizzatori dell’appuntamento di Montreal – Il rinvio non e’ stata una decisione facile da prendere”.

