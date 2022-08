Slitta il vertice tra Letta e l’Alleanza Verdi Sinistra: “Le condizioni sono cambiate”

ROMA – Salta l’incontro tra i vertici di Pd, Sinistra Italiana e Verdi/Europa Verde. Ieri, i leader dell’Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, avevano chiesto un vertice al segretario dem, Enrico Letta, dopo l’accordo raggiunto da quest’ultimo con Azione e Più Europa. Letta si era detto disponibile a un confronto oggi pomeriggio, che alla fine però è stato rinviato.

BONELLI E FRATOIANNI CHIEDONO TEMPO A LETTA

L’Alleanza Verdi e Sinistra comunica che “ha deciso di rinviare l’incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri”, si legge in una nota. “Registriamo comunemente un profondo disagio nel Paese e in particolare nel complesso dell’elettorato di centrosinistra che ha a cuore la difesa della democrazia, la giustizia climatica e sociale – scrivono Europa Verde e Sinistra Italiana – Essendo cambiate le condizioni su cui abbiamo lavorato in questi giorni, sono in corso riflessioni e valutazioni che necessitano di un tempo ulteriore”.

