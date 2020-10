Arne Slot, allenatore dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa in merito alla vittoria del San Paolo. Di seguito le parole dell’allenatore.

Slot: “Napoli club top! Successo storico”

Sapevamo che per vincere qui dovevamo difendere molto bene, è un top club in Italia. E’ basta un’occasione per segnare. Sappiamo ancora cosa vuol dire vincere e farlo qui è storico. Dopo quattro partite senza vincere è arrivata la vittoria in coppa, pur correndo tanto. Il Napoli ha grande disciplina in difesa e attaccanti fortissimi, abbiamo avuto pochissimo possesso palla e non siamo abituati: azzurri forti anche oggi, ma siamo stati bravi a sfruttare ogni momento.

The post Slot: “Napoli club top in Italia. Stasera un successo storico” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento