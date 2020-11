Slovacchia a picco: Hamsik è deluso ma le sue parole sono quelle di un vero capitano

Marek Hamsik, ex capitano (e bandiera) del Napoli e attuale capitano della Slovacchia è reduce da una pesante sconfitta della sua nazionale contro la Repubblica Ceca. Una sconfitta che fa davvero male al calcio slovacco dal momento che decreta la retrocessione della squadra nella League C di Nations League. Queste le parole azzurro rilasciate a RTVS:

“Ha vinto la squadra migliore. La Repubblica Ceca ha meritato ampiamente il successo perché ha giocato meglio di noi e, in generale, ha creato più occasioni da gol. Siamo molto tristi per l’esito di questa tornata di Nations League, ma quello che è accaduto è il passato. Non è questo il momento di arrendersi, bisogna guardare avanti”.

