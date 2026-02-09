sma-campania,-licenziato-dirigente-sindacale         

Confintesa: “Grave attacco al diritto di critica”

Scoppia il caso alla SMA Campania, la società in-house della Regione Campania, dove il dirigente sindacale Vincenzo Pirozzi è stato raggiunto da un provvedimento di licenziamento per giusta causa. Un atto che sta sollevando un polverone politico e sindacale, poiché, secondo quanto emerge dagli atti, il provvedimento non sarebbe legato a inadempienze professionali o negligenze operative, ma all’esercizio dell’attività sindacale e del diritto di critica. “Il mio licenziamento – ha affermato Pirozzi – non è legato a negligenza né a questioni penali, ma esclusivamente alla mia attività sindacale”. Il sindacalista ribadisce di aver sempre operato per la tutela della trasparenza, dichiarandosi pronto a denunciare ogni forma di irregolarità.

La Segreteria Nazionale di Confintesa ha fatto quadrato attorno al proprio esponente. I vertici del sindacato parlano di un atto di “gravità assoluta” e di un atteggiamento aziendale “inaccettabile”. Secondo la sigla autonoma, colpire un lavoratore per aver espresso critiche sull’operato societario rappresenta un precedente pericoloso che mina le basi della libertà sindacale in un’azienda a totale partecipazione pubblica.

Pirozzi ha rivolto un appello ad horas al Presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico, chiedendo un intervento ispettivo immediato. “Il Presidente è tenuto, nella sua qualità, a verificare se quanto da me denunciato corrisponda al vero”, ha dichiarato il dipendente, richiamando la nota sensibilità del Governatore verso la tutela dei lavoratori onesti e della legalità nelle partecipate.

La vicenda promette ora di spostarsi nelle aule di tribunale e in Consiglio Regionale, dove le opposizioni potrebbero chiedere chiarimenti sulla gestione del personale e sul clima interno alla SMA Campania.