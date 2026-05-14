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Smart City Tour a Bari: territori, infrastrutture digitali e sostenibilità per la città del futuro
Politica

Smart City Tour a Bari: territori, infrastrutture digitali e sostenibilità per la città del futuro

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ROMA – La trasformazione urbana e il concetto di “città del futuro” sono approdati nel cuore della Puglia. Fondazione Italia Digitale, in partnership con INWIT, ha promosso a Bari una nuova tappa dello Smart City Tour, un appuntamento dedicato alle sfide e alle opportunità tecnologiche che stanno rendendo le città sempre più intelligenti, inclusive e sostenibili.

L’incontro si è svolto il 13 maggio presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città e ha riunito istituzioni locali, rappresentanti del mondo dell’innovazione, aziende pubbliche e private, infrastrutture strategiche e attori del territorio. Al centro del confronto, la digitalizzazione dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile, l’integrazione delle tecnologie avanzate e il ruolo delle infrastrutture digitali nella costruzione di città più resilienti e capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bari, Vito Leccese, e del presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, la mattinata è proseguita con una tavola rotonda moderata dalla giornalista Micaela Abbinante. Il dibattito ha visto la partecipazione di esponenti della Regione Puglia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, di INWIT, della Nuova Fiera del Levante, di Acquedotto Pugliese, di Ferrovie del Sud Est, della sanità digitale regionale e del Comitato Scientifico di Fondazione Italia Digitale, confermando la natura intersettoriale della trasformazione urbana.

“Con lo Smart City Tour vogliamo analizzare come Bari e la Puglia possano diventare protagonisti nel panorama delle città intelligenti”, ha dichiarato Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale. “Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione tecnologica accessibile e utile per tutti, promuovendo il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte future”.

“L’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie possono diventare strumenti decisivi per offrire servizi migliori ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese. Per farlo, però, è necessario rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, costruendo sinergie capaci di generare qualità, efficienza e valore per i territori”, ha aggiunto il presidente di Fondazione Italia Digitale.

“Nelle more di un completo raggiungimento degli obiettivi europei di sostenibilità, attraverso il perfezionamento delle smart cities, riteniamo fondamentale il ruolo dei singoli territori e dunque degli enti locali che, con appositi strumenti di programmazione e nell’ambito del perseguimento dell’interesse pubblico, dovrebbero assurgere a rango di Garanti di tali obiettivi, introducendo nuovi strumenti di raccordo tecnologico, orientati all’azzeramento del digital divide e non solo, anche allo scopo di efficientare gli spazi urbani, anche in modo sinergico con partner pubblici e privati”, ha dichiarato Caterina Carangelo, Delegata Anci Puglia alla Transizione digitale.

“Bari possiede tutto il potenziale necessario per affermarsi come modello di Smart City su scala nazionale, e la Puglia ha la necessaria visione strategica per esserne protagonista. In questa prospettiva, vogliamo creare sinergie positive con il territorio per abilitare la transizione digitale della città e della Regione, realizzando un ecosistema di infrastrutture digita integrato in grado di abilitare servizi innovativi, dalla smart mobility al monitoraggio ambientale. Siamo pronti a investire per contribuire a rendere il territorio un laboratorio di eccellenza, offrendo soluzioni su misura che rendano la città non solo tecnologicamente avanzata, ma anche sostenibile”, ha commentato Michele Vitale, Head of Special Projects and Smart Solutions di INWIT.

L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto sul modo in cui le tecnologie possano migliorare la gestione dei servizi urbani, accompagnare la transizione digitale dei territori e contribuire a rispondere concretamente alle sfide della sostenibilità, del cambiamento climatico e della crescente urbanizzazione.
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