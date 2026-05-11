Smart City Tour: la città del futuro fa tappa a Bari il 13 maggio

ROMA – A Bari, un evento interamente dedicato all’esplorazione delle sfide e delle opportunità tecnologiche che renderanno le città sempre più intelligenti, inclusive e sostenibili. L’incontro, promosso dalla Fondazione Italia Digitale e INWT si terrà il prossimo 13 maggio dalle ore 9 presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città.

UN DIALOGO TRA ISTITUZIONI E INNOVAZIONE

L’evento si propone di stimolare il confronto sulla digitalizzazione dei servizi pubblici, sulla mobilità sostenibile e sull’integrazione di tecnologie avanzate per la resilienza urbana. Al centro del dibattito, la necessità di una collaborazione interistituzionale e di sinergie tra governo locale e partner tecnologici per migliorare la qualità della vita dei cittadini in modo partecipativo. I saluti istituzionali e l’introduzione saranno affidati a:Vito Leccese, Sindaco del Comune di Bari; Francesco Di Costanzo, Presidente di Fondazione Italia Digitale.

IL PROGRAMMA

Il cuore della mattinata sarà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Micaela Abbinante, che vedrà il contributo di attori chiave del territorio e dell’innovazione nazionale: Saluti e introduzione di:Vito Leccese, Sindaco del Comune di Bari. Poi Francesco Di Costanzo, Presidente di Fondazione Italia Digitale Per seguire la tavola rotonda con Vito Bavaro, Dirigente della Regione Puglia (Crescita Digitale), Francesco Mastro, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Lucio Golinelli, Chief Smart Infrastructure Officer di INWIT, Giuseppe Cozzi, legale e componente dello Staff di Presidenza della Nuova Fiera del Levante S.r.l., Roberto Venneri, Presidente di Acquedotto Pugliese, Michele Leone, Comitato Scientifico di Fondazione Italia Digitale, Giorgio Botti, Amministratore Delegato di Ferrovie del Sud Est, Concetta Ladalardo, Dirigente Sistemi Informativi Sanità della Regione Puglia.

“BARI E LA PUGLIA PROTAGONISTE TRA LE CITTÀ INTELLIGENTI”

“Con lo Smart City Tour vogliamo analizzare come Bari e la Puglia possano diventare protagonisti nel panorama delle città intelligenti”, ha dichiarato Francesco Di Costanzo, Presidente della Fondazione Italia Digitale. “Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione tecnologica accessibile e utile per tutti, promuovendo il coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte future”. “Le infrastrutture digitali sono un asset strategico per abilitare il futuro digitale di Bari e dell’intera Puglia. Non stiamo parlando solo di tecnologia, ma di un’autostrada invisibile che abilita eccellenze, riduce le distanze e rende i territori realmente competitivi su scala internazionale. Il potenziamento di infrastrutture digitali smart, che abilitano innovativi processi produttivi e che beneficiano di sistemi intelligenti e IoT, consentirà a Bari e all’intera Regione di beneficiare di servizi più efficienti per i cittadini, di un’agricoltura più sostenibile e di un turismo più accogliente e moderno, di una tutela del territorio che fa della prevenzione il suo fattore distintivo. INWIT vuole essere partner di questa trasformazione digitale e dello sviluppo socioeconomico che ne deriva”, ha commentato Lucio Golinelli Chief Smart Infrastructure Officer di INWIT. L’evento rappresenta un’occasione cruciale per analizzare come le tecnologie possano non solo migliorare la gestione dei servizi urbani, ma anche rispondere concretamente alle sfide del cambiamento climatico e della crescente urbanizzazione.

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