ROMA (ITALPRESS) – Ai tempi del coronavirus lavorare da casa è diventata la normalità per tanti, ma c’è chi ha fatto dello smart working un’opportunità. Parliamo di manager o businessman che sognavano di trascorrere diversi mesi in luoghi da sogno e oggi hanno avuto la possibilità di realizzare questo desiderio, fuggendo dalle metropoli a rischio Covid.

E’ quello che accade nei resort Soneva alle Maldive, sold out fino a oltre metà marzo. La clientela – che non batte ciglio di fronte ai costi di un soggiorno alla portata di pochi, anche alcune migliaia di euro al giorno- proviene un pò da tutto il mondo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Smart working alle Maldive, è boom manager e imprenditori,anche italiani proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento