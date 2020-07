Smart working dai Caraibi, Barbados offre visti speciali al resto del mondo

AGI – Dopo mesi passati in smart working fra le mura di casa, in città, l’idea della primo ministro delle Barbados potrebbe non essere male: andare là per lavorare ‘da remoto’ con permessi di soggiorno speciali che prevedono un periodo massimo di 12 mesi.

Il sito della Bbc riferisce la proposta di Mia Amor Mottley che ha annunciato un “bollino di benvenuto alle Barbados” che potrebbe dare ai lavoratori stranieri l’opportunità di ‘rilocalizzarsi’ nell’isola dei Caraibi e “cambiare il panorama dalla propria finestra”.

“Non avete la stretta necessità di lavorare in Europa, o negli Usa, o in America Latina: potete venire qui e lavorare per un paio di mesi alla volta.

