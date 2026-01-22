giovedì, 22 Gennaio , 26
Smeriglio: la città di Roma deve molto a Fondazione Valentino

Assessore Cultura: “Lavoro con sguardo al sociale”

Roma, 22 gen. (askanews) – “Siamo qui per ringraziare in generale per quello che ha lasciato al nostro Paese, alla nostra città, in particolare per il lavoro fatto nell’ultimo anno, tra l’altro anche con uno sguardo sociale importante”. Così Massimiliano Smeriglio assessore alla cultura di Roma Capitale ha ricordato Valentino, alla camera ardente dello stilista morto a 93 anni, allestita nella sua Fondazione a Roma.”In questo ultimo progetto – ha poi spiegato citando le installazioni con Joana Vasconcelos distribuite in tutta la città – erano coinvolte, detenute, persone fragili, quindi una grande sensibilità e la città di Roma deve molto a Valentino al lavoro fatto con la Fondazione”.

