Smog, Sala: è vera emergenza, governo crei tavolo regioni padane

Contributo governo per mezzi pubblici in diminuzione è difficoltà

Milano, 17 apr. (askanews) – “La qualità dell’aria che respiriamo è una vera emergenza, che sfida le città. La Lombardia è il territorio più inquinato d’Europa, non giriamoci intorno, Milano può e deve fare la sua parte, ma non può farla da sola. Il governo deve creare un tavolo di lavoro sovraregionale per affrontare questa emergenza, coinvolgendo tutte le regioni interessate dal problema, aiutando così i milioni di persone che vivono nella pianura padana”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video pubblicato sui suoi profili social.

Da parte sua Sala ha annunciato di avere aperto “un tavolo di confronto con il sindaco di Londra, Sadiq Khan, perché si creino tra le due città maggiori sinergie sul fronte della mobilità e della qualità dell’aria”, e ha rivendicato i risultati delle politiche adottate a Milano negli ultimi anni: “Abbiamo già dimostrato in passato che possiamo ridurre alcuni inquinanti con interventi localizzati. Area C è stata un successo, ora stiamo lavorando su Area B che darà i propri frutti in futuro”. Per il futuro ci sono anche le estensioni delle cinque linee della metrpolitana e il miglioramento dell’accessibilità delle su stazioni, “ma chiedo a tutti di non ignorare le nostre difficoltà di bilancio. I proventi dei biglietti non arrivano a coprire il 45% dei costi e il contributo del governo è in diminuzione” ha osservato.

“Le strade urbane dovrebbero essere dei luoghi condivisi in cui trovano spazio in maniera equa modalità di trasporto diverse. Il Consiglio comunale si è espresso di recente su questo e ho visto succedersi diverse manifestazioni negli ultimi mesi, inclusa quella di oggi in piazza della Scala, per chiederci di fare di più. Non mi tiro indietro e anzi invito chi siede in consiglio comunale, le associazioni, i gruppi, a continuare ad esserci e ad aiutarci” ha concluso riferendosi alla manifestazione indetta per oggi pomeriggio da diverse organizzazioni ambientaliste.

continua a leggere sul sito di riferimento