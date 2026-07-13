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Smoking, ballo e… regali: così Sinner ha festeggiato trionfo a Wimbledon
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Smoking, ballo e… regali: così Sinner ha festeggiato trionfo a Wimbledon

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Jannik Sinner ha festeggiato il secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Il tennista azzurro ha vinto la finale dello Slam di Londra rimontando Alexander Zverev e battendolo in quattro set, difendendo così il titolo conquistato nel 2025, quando riuscì a superare Carlos Alcaraz nell’ultimo atto del torneo. Proprio come lo scorso anno, Sinner ha festeggiato il trionfo con il tradizionale ‘ballo dei vincitori’. 

Wimbledon ha ospitato, come ogni anno, sul palco il vincitore dello Slam maschile, Sinner, e quella del tabellone femminile, quest’anno la ceca Linda Noskova. L’azzurro si è quindi esibito in un ballo lento insieme alla collega, tra sorrisi e risate, confermando di non essere abile a ballare quanto con la racchetta in mano. 

Sulle note di ‘Can’t Stop the Feeling!’, successo di Justin Timberlake, Sinner, che si è presentato alla cerimonia con un elegantissimo smoking nero, ha ballato con Noskova mentre la sala guidava il ritmo battendo le mani a tempo, e infine ha applaudito al termine dell’imbarazzata performance. 

A margine della finale, Sinner aveva ricevuto anche alcuni regali. La Bbc infatti, intervistandolo dopo la partita con Zverev, gli aveva donato una spilla e un portachiavi, ovviamente brandizzati Wimbledon e il numero 1 ha promesso: “Non li perderò… questi li terrò. L’anno prossimo se me lo chiederai, saprò esattamente dove si trova”, ha detto con un sorriso, facendo riferimento a un orsetto di peluche, che lo stesso Jannik aveva ribattezzato ‘Wimby’, regalatogli al termine della scorsa edizione del torneo, ma che Sinner aveva ammesso di aver perso. 

 

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