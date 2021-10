Smontato l’accampamento no green pass in piazza a Trieste

TRIESTE – È stato smontato senza tensioni l’accampamento dei manifestanti no-green pass improvvisato lunedì scorso in piazza Unità a Trieste, proprio sotto il palazzo della Regione, e nel quale anche questa notte alcuni manifestanti avevano dormito al riparo dalla pioggia.

La Digos fa sapere che ai presenti era stato semplicemente chiesto di spostarsi, cosa che i manifestanti hanno fatto senza problemi, e non è stato necessario l’intervento di agenti, sempre presenti in piazza. Nell’area dell’accampamento sono subito intervenuti i mezzi della nettezza urbana per rimuovere i materiali accumulati da lunedì (sedie, carrelli, cartelli, tavolini, spazzatura, teli e tende), pulendo e sanificando il selciato e la parete del palazzo.

In piazza rimangono meno di duecento persone, tra predicatori, canti, danze, in una clima tranquillo.

