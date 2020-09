SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Snam, attraverso la controllata Snam4Environment, ha completato oggi l’acquisizione da Femogas S.p.A. di una quota del 50% del capitale sociale con diritto di controllo congiunto di Iniziative Biometano S.p.A., società che opera nella gestione di impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse di origine agricola in Italia.

Lo comunica la società. Il controvalore dell’operazione, annunciata lo scorso 7 maggio in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre 2020, è di circa 10 milioni di euro. Femogas, società di riferimento in ambito nazionale nello sviluppo di iniziative industriali nel settore del biometano agricolo,

L’articolo Snam completa l’acquisizione del 50% di Iniziative Biometano proviene da Notiziedi.

