Snam, Luca Passa nuovo direttore finanziario

Roma, 9 gen. (askanews) – Luca Passa è da oggi il nuovo Chief Financial Officer (CFO) di Snam. Lo rende noto un comunicato In arrivo da Madrid dove, dal 2018 al 2022, è stato Cfo di Endesa e Head of Administration, Finance and Control for Iberia per il Gruppo Enel, in cui era entrato nel 2015 come Head of Group Investor Relations. Luca Passa ha acquisito una consolidata esperienza finanziaria anche internazionale, iniziando la sua carriera a Londra nel 1998, lavorando dapprima per Cantor Fitzgerald, poi in qualità di Senior Associate per Lehman Brothers e successivamente, come Managing Director per Morgan Stanley, dove dal 2003 al 2014 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità tra Londra e Milano. Nel 2014 è approdato a Fincantieri come Vice President, Head of Investor Relations and Special Projects, con particolare riferimento a progetti di M&A all’estero, per supportare e promuovere il processo di quotazione della società. Nato nel 1973, si è laureato in economia aziendale nel 1997 all’Università Commerciale Luigi Bocconi e nel 2014 ha conseguito un Executive Education Programme presso l’INSEAD di Parigi. Luca Passa – conclude il comunicato – non detiene azioni Snam.

