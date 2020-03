Il Consiglio di Amministrazione di Snam, che si è riunito sotto la presidenza di Luca Dal Fabbro, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio per il 2019 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2019 (DNF). Il Consiglio, inoltre, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,2376 euro per azione, di cui 0,095 euro per azione già distribuiti a titolo di acconto nel mese di gennaio 2020.

I ricavi totali si attestano 2.604 milioni di euro (+76 milioni di euro; +3% rispetto al 2018). Il Margine operativo lordo (EBITDA) adjusted va a 2.169 milioni di euro (+74 milioni di euro;

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Snam, nel 2019 l’utile netto sale a 1 miliardo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento