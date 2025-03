Snoopy compie 75 anni, una mostra lo celebra come icona di stile

A Parigi il rapporto tra il personaggio di Charles Schulz e la moda

Milano, 24 mar. (askanews) – Snoopy, un’icona di stile. Una mostra a Parigi ripercorre il rapporto tra il celebre cagnolino dei fumetti e il mondo della moda e della cultura pop, 75 anni dopo la sua creazione.Intitolata “Snoopy in Style”, questa mostra gratuita è aperta fino al 5 aprile all’Hotel du Grand Veneur, nel quartiere del Marais. Lì si possono vedere pupazzi raffiguranti il beagle bianco e nero, vestiti da grandi stilisti o anche abiti da lui stesso ispirati.Si tratta di una delle iniziative organizzate per il 75esimo anniversario del fumetto Peanuts dell’americano Charles Schulz (1922-2000), di cui i protagonisti sono Snoopy e il suo maestro Charlie Brown. “Peanuts ha una storia di moda lunga decenni, che risale al 1982. Quindi, poiché quest’anno festeggiamo il nostro 75° anniversario, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente celebrare la storia che il marchio ha con la moda e dove altro avremmo potuto farlo se non a Parigi?”, ha spiegato Melissa Menta, vice-presidente di Peanuts Worldwide che ne detiene i diritti. La mostra illustra come le collaborazioni con gli autori e i prodotti promozionali abbiano trasformato un fumetto degli anni ’50 in un fenomeno culturale internazionale.Il suo passaggio dalle pagine dei quotidiani a quelle delle riviste di moda è iniziato negli anni ’80 quando le case di moda di tutto il mondo iniziarono a vestire Snoopy. Firmate da Karl Lagerfeld, Fendi o Valentino, nella mostra sono presentate decine di queste bambole di ieri e di oggi.