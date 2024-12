Snowland Music Festival torna a Livigno 24 al 26 aprile 2025

A inaugurare la line up l’icona della musica elettronica Afrojack

Milano, 9 dic. (askanews) – Dopo il successo della scorsa edizione, che ha raccolto 15 mila presenze in 3 giorni, Snowland Music Festival torna dal 24 al 26 aprile 2025 nella splendida cornice di Livigno (SO). A inaugurare la line up come primo headliner ufficiale è l’icona della musica elettronica Afrojack.

Afrojack, dj e produttore di fama mondiale, vincitore di un Grammy Award, è noto per innovare e spingere la musica in nuove direzioni. Dopo il successo di “Take Over Control”, ha collaborato a brani di successo per artisti come Beyoncé, Pitbull e Will.i.am. È stato inserito tra le “50 persone più importanti nell’EDM” da Rolling Stone e nella lista “30 Under 30” di Forbes. Nel 2010 vince il Grammy per il remix di “Revolver” di David Guetta & Madonna; negli anni seguenti riceve svariate altre nomination, tra cui quella per “Hero” con David Guetta nel 2021. Si è esibito nei principali festival mondiali e ha pubblicato musica attraverso la sua etichetta Wall Recordings. I successi recenti includono “All Night” con Ally Brooke e “Anywhere With You” con Lucas & Steve e DubVision.

Snowland Music Festival è un evento unico in Italia, che unisce le vibrazioni della musica all’energia della montagna. In località Passo Eira, a 2208 m di quota, a bordo delle piste da sci, tra tramonti e panorami mozzafiato, si esibiranno alcuni tra i più apprezzati artisti di musica elettronica e hip hop, sia del panorama italiano che internazionale.

A ospitare l’edizione 2025 di Snowland Music Festival sarà nuovamente Livigno, tra le mete sciistiche italiane più rinomate. Il perfetto cocktail tra bellezza del paesaggio alpino, piste innevate, snowpark, shopping e gastronomia.

Snowland Music Festival è un evento in partnership tra Bivio Life, Nameless festival e Livigno.