Snowpiercer 2 su Netflix: trama e cast della seconda stagione

Si torna a bordo del treno in Snowpiercer 2. La serie tv, tratta dall’omonima graphic novel che ha ispirato il film di Bong Joon-ho, debutta con la seconda stagione su Netflix. La storia è ambientata in un 2021 post apocalittico, in cui l’intero pianeta è diventato un’immensa lastra di ghiaccio in seguito a un tentativo fallito di porre fine al surriscaldamento globale. I sopravvissuti viaggiano all’interno di un treno chiamato Snowpiercer che gira intorno alla terra in un moto perpetuo. Nel treno tutti sono distribuiti secondo classi sociali, con la più agiata al primo vagone, mentre la più povera in coda. Ma la rivolta è dietro l’angolo. La seconda stagione viene pubblicata sulla piattaforma Netflix con un episodio a settimana a partire dal 26 gennaio e seguendo la programmazione americana – la serie tv va in onda negli USA sul canale via cavo TNT.

Snowpiercer 2 su Netflix: la trama della seconda stagione

Dopo aver scoperto che Mr. Wilford è vivo ed è a bordo di un altro treno, più moderno e tecnologico dello Snowpiercer, i sopravvissuti sono divisi tra chi gli giura fedeltà e chi invece preferisce seguire Layton, ora al comando. E mentre infervora la battaglia tra Wilford e Layton, Melanie scopre qualcosa di scioccante che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.

Snowpiercer 2: il cast e i personaggi della seconda stagione

Nel cast della seconda stagione ritroviamo Jennifer Connelly nei panni di Melanie Cavill, potente capotreno e responsabile dell’intero Snowpiercer; Daveed Diggs è Layton Andre, ex detective che guida la rivolta delle classi in coda; Katie McGuinness è Josie Wellstead McConnell; Mickey Sumner è Bess Till; Sam Otto è John “Oz” Osweiller; Alison Wright è Ruth Wardell; Susan Park è Jinju Seong; Iddo Goldberg è Bennett; Sheila Vand è Zarah; Mike O’Malley interpreta Roche; Annalise Basso è L.J. Folger; Jaylin Fletcher è Miles; Lena Hall è Sayori; Roberto Urbina è Avi; Sasha Frolova è Pixi Aariak; Benjamin Haigh è Fergus McConnell; Rowan Blanchard è Alexandra Cavill; Steven Ogg è Pike; Sarah Strange interpreta Suzanne.

New entry del cast, Sean Bean nel ruolo del Signor Wilfor e Rowan Blanchard nella parte di Alexandra Cavil, la figlia di Melanie.

