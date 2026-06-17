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Social e under 16, Valditara: “Favorevoli a vietarli anche in Italia come nel Regno Unito”
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Social e under 16, Valditara: “Favorevoli a vietarli anche in Italia come nel Regno Unito”

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By Redazione-web

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ROMA – “Sulla dipendenza dai social conoscete bene le mie posizioni, da tempo vado sottolineando che deve essere approvato al più presto il disegno di legge attualmente al Senato. Mi auguro che questo possa avvenire quanto prima. Ormai è sotto gli occhi di tutti e ci sono fior di studi scientifici che dimostrano come social, web e quant’altro hanno un impatto negativo sui nostri giovani. In Inghilterra sono stati vietati? Io sono d’accordo sul vietarli anche in Italia ai minori di 16 anni”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito,Giuseppe Valditara a margine di un convegno al Senato, rispondendo alle domande sui limiti all’uso dei social per under 16 che il premier Starmer sta introducendo nel Regno unito.
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