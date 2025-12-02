Social, la premier Meloni tra i post più popolari dell’anno: è la prima volta di un politico

ROMA – Il 2025 è l’anno in cui per la prima volta un politico entra nella Top 10 dei post popolari, cioè quelli che più hanno coinvolto gli italiani e che, quindi, hanno totalizzato il maggior numero di interazioni. E quel politico è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier ha trovato posto sia tra i primi dieci di Instagram, sia tra i più apprezzati su Facebook, qui addirittura dominando, interrotta soltanto raramente nelle prime 20 posizioni. Quest’inedito scenario emerge dal consueto report con cui DeRev, società di strategia digitale, comunicazione e marketing online, fotografa l’anno degli italiani sui social.

Su Instagram, il podio vede dunque la leader di Fratelli d’Italia in terza posizione con un post in cui fa gli auguri di buon compleanno a Narendra Modi. “La relazione social tra Giorgia Meloni e il presidente indiano Modi è tatticamente vincente in un ecosistema in cui si lotta per emergere e attirare l’attenzione degli utenti- ha spiegato il ceo di DeRev, Roberto Esposito- Da tempo Meloni raccoglie moltissime interazioni ogni volta che include Modi nella sua narrazione, e quindi da quando è nato il meme ‘Melodi’, complici anche i cuori che arrivano dai rinforzi dei cittadini indiani, che non sono esattamente pochi. Ciò nonostante, questo posizionamento della Premier non è un exploit isolato: Meloni è costantemente in crescita dall’anno precedente a quello delle elezioni che l’hanno portata alla Presidenza, e nel 2025 ha aumentato ancora il seguito social (+35,98% in media tra tutte le piattaforme), è stabilmente il leader politico con il più alto numero di follower e vanta un tasso di interazione sui post del 2,06%”.

I POST PIÙ POPOLARI SU INSTAGRAM

Oltre la novità del primo politico, la classifica dei post più popolari su Instagram vede il solito Dybala dominare la metà dei posti (4°, 5°, 6°, 8° e 10°, con un numero di interazioni compreso tra i 2 milioni e 697mila di quello al 4° posto e il milione e 802mila di quello che si trova al 10°), intervallato in settima posizione da un post di GQ Italia (2 milioni e 97mila interazioni) – che celebra l’accessorio sfoggiato dal rapper britannico Central Cee al Met Gala, cioè un bastone da passeggio – e da un contenuto della pagina @ig_italia dedicato alla scomparsa di Papa Francesco (1 milione e 866mila interazioni). Al primo e al secondo posto, invece, troviamo due creator da grandi numeri: il post con più interazioni in assoluto e di Giorgia Malerba, nata su TikTok (3,2 milioni di follower contro il quasi milione di Instagram) e poi approdata alla carriera artistica con un primo singolo pubblicato nel 2024. Segni particolari: vive con ampia corte di animali, tra i quali una capra che è, appunto, la protagonista del post vincitore: 4 milioni e 635mila interazioni. Dietro di lei, al secondo posto, il pasticciere e chef Alberto Magrí (@pastrychef_am), 7 milioni di follower (8,7 milioni su TikTok) che prepara una sofisticata torta per San Valentino: 2 milioni e 756mila interazioni.“Sia Magrí che Malerba producono video non parlati e l’assenza di idioma identificabile convince l’algoritmo a diffonderli a livello globale, la ragione della loro riuscita sta anche in questo”, ha fatto notare Roberto Esposito. Quanto a Chiara Ferragni, in passato indiscussa habitué della classifica, bisogna spingersi ben oltre il 500esimo posto per averne traccia.

I POST PIÙ POPOLARI SU FACEBOOK

Su Facebook, il presidente del Consiglio esprime nettamente la forza della sua macchina social e ben 6 post su 10 le appartengono, già a partire dal primo: 398mila interazioni per un breve video di una piazza che la accoglie in festa in occasione di una tappa della campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Al secondo posto, sempre Giorgia Meloni totalizza 385mila interazioni grazie a una foto con la figlia pubblicata per augurare buon Ferragosto. A chiudere il podio, invece, Benedetta Rossi (Fatto in casa da Benedetta), che si rivela essere la più longeva tra le presenze social capace di interagire con gli utenti in modo stabile e continuativo: il post con il quale annuncia un felice decorso post-operatorio ha raccolto 382mila reaction. Ritroviamo Benedetta Rossi anche al quinto post, con 374mila interazioni al contenuto con cui festeggia il 53esimo compleanno, mentre al quarto, al settimo, all’ottavo e al decimo Giorgia Meloni torna con altri appuntamenti politici, gli auguri per la Maturità dei giovani italiani e per la Pasqua, e il vertice in Usa con Donald Trump: tutti contenuti che raccolgono tra le 378mila e le 302mila interazioni. In mezzo troviamo un video del media digitale Fab! che mostra dei bambini felici dopo la tregua a Gaza (sesto posto e 352mila interazioni) e un post de Il Gazzettino con una notizia di cronaca (nono posto e 311mila interazioni): anche in questo caso si tratta di una prima volta, perché mai prima una testata giornalistica era riuscita a raggiungere la classifica dei contenuti più popolari.

